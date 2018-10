Noodweer treft opnieuw Mallorca

Het Spaanse eiland Mallorca is opnieuw getroffen door noodweer en overstromingen. Deze keer was het noodweer in het noorden van het eiland, ruim 45 kilometer verwijderd van de hoofdstad Palma de Mallorca. Door hevige regens van donderdagavond tot in de vrijdagmorgen zijn rivieren snel buiten hun oevers getreden.

De meeste wegen in het noorden waren vrijdagmorgen niet begaanbaar. Tussen Pollença en Alcúdia moest de brandweer automobilisten die geen kant meer op konden, bijstaan. De plaats Pollença was door waterstromen van de buitenwereld afgesloten. Een week geleden vielen dertien doden door verwoestend noodweer in het oosten van het eiland.

Het komend weekeinde treft Mallorca naar verwachting geen noodweer, maar schijnt weer volop de zon en wordt het circa 25 graden.