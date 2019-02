Noodweer op Kreta

Kreta, met name het westelijk deel, heeft ernstig te lijden van het noodweer. In de regio Chania heeft dat volgens de Griekse krant Ekathimerini geleid tot uitval van de stroomvoorziening. Twee bruggen zijn ingestort door de storm en aanhoudend zware regenval. De meteorologische dienst in Athene zei dat er plaatselijk 250 millimeter is gevallen. De meeste veerdiensten van en naar het eiland zijn gestaakt.

SigmaLive meldde dat de bewoners van een deel van Rethimnon zijn geëvacueerd doordat de rivier in de wijk Platanias buiten haar oevers is getreden. Het Amari-stuwmeer landinwaarts kan het vele water niet meer aan.