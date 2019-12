Noodweer maakt slachtoffers in Zuid-Europa

Het stormachtige weer heeft op enkele plaatsen in Zuid-Europa slachtoffers gemaakt. Een van hen is, zoals eerder gemeld, een Nederlander die vrijdag verdronk tijdens het windsurfen voor de zuidwestkust van Spanje. Volgens lokale media gaat het om een 67-jarige man die al jaren in de regio woonde.

In Madrid kwam zaterdag een Zuid-Koreaanse vrouw m het leven gekomen toen ze door weggewaaid materiaal van een groot pand werd getroffen. Volgens de autoriteiten was het overheidspand goedgekeurd. Voor de Franse zuidoostkust sloeg tijdens stormachtig weer een man overboord van een zeilboot. Hij wordt nog steeds vermist.

In verscheidene delen van Zuid-Europa heerst opnieuw noodweer met veel regen en erg veel wind. In het noordwesten van Spanje zijn windsnelheden tot 140 kilometer per uur gemeten. Donderdag al vielen door het slechte weer in Portugal en Spanje in totaal vijf doden.