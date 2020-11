Noodweer in Zuid-Italië: honderden reddingsacties

Hevige regenbuien hebben in het weekend meerdere plaatsen in Zuid-Italië onder water gezet. Ook diverse wegen overstroomden door het noodweer. Bijzonder dramatisch was de situatie in het gebied rond de stad Crotone in Calabrië bij de teen van de laars, zei de brandweer zondag.

Daar werden reddingwerkers met rubberboten en amfibievoertuigen ingezet om mensen die door het hoge water vastzaten in auto’s en huizen te bevrijden. De brandweer sprak over 200 reddingsoperaties sinds het begin van de zware regenval, die zaterdag al voor veel noodoproepen had gezorgd. In de gemeente Melissa is een brug ingestort, meldde persbureau Ansa zondag. Er waren geen gewonden.

Stormschade werd ook gemeld vanuit de regio Campania: in Napels rukte de storm dakpannen van de Santa Chiara-kerk in het historische centrum. Maandag worden weer grote hoeveelheden regen verwacht in Sicilië, Calabrië en Campania.