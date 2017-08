Noodweer in noorden Italië

Terwijl hittegolf ‘Lucifer’ Zuid-Europa in zijn greep houdt, wordt het noorden van Italië geteisterd door onweer en storm. Vanaf dinsdag gaat de temperatuur ook in andere delen van Italië langzaam dalen, voorspelt het Italiaanse meteorologisch instituut.

Zaterdagmorgen kwam een vrouw om in de Dolomieten toen haar auto werd bedolven onder modder en puin, nadat noodweer een vloedgolf had veroorzaakt. In het zuiden van Italië blijft het dit weekeinde onverminderd heet. Vooral in de hak van de ‘laars’ en op de eilanden Sicilië en Sardinië liepen de temperaturen de afgelopen dagen op tot recordhoogte. De gevoelstemperatuur bereikte volgens het Italiaanse persbureau ANSA de 55 graden.

Ook delen van Spanje en de Balkan blijven last houden van de hittegolf, die de bijnaam ‘Lucifer’. In het Adriatische kustgebied dreigt de stroom uit te vallen door de aanhoudende hitte die het elektriciteitsverbruik opdrijft.