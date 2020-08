Noodweer in Ierland zorgt voor wateroverlast en stroomuitval

Een zware storm veroorzaakt veel overlast in Ierland. Het zuidwesten is getroffen door overstromingen en stroomuitval. Bijna 200.000 huishoudens en ondernemingen hebben geen elektriciteit, vooral in en rond de stad Cork, de tweede stad van de republiek Ierland. Maar volgens de gemeente Cork is er verder geen schade van betekenis gemeld.

Door de storm ‘Ellen’ zijn veel bomen omgewaaid. Ze versperren wegen en hebben andere schade veroorzaakt, ook op spoorwegen. De Ierse spoorwegmaatschappij heeft melding gemaakt van problemen op de cruciale treinverbindingen Cork - Dublin en Limerick - Dublin Limerick. Er zijn bij Cork windsnelheden van 143 kilometer per uur gemeten volgens Ierse media.

De hele nacht is gewerkt aan het vrijmaken van wegen en volgens meldingen van de publieke omroep RTE is dat op de hoofdwegen afgerond. Automobilisten zijn wel gewaarschuwd op te passen voor omgewaaide bomen of andere weggewaaide objecten op de kleinere wegen. De elektriciteitsmaatschappij heeft gewaarschuwd dat sommige klanten zich erop moeten voorbereiden „een aantal dagen” geen elektriciteit te hebben. De storm ‘Ellen’ is over zijn hoogtepunt heen, maar de heftige wind en regen houden aan.