Noodweer in Duitsland zorgt voor veel schade

Het noodweer in Duitsland heeft dinsdag voor veel schade in het zuiden van het land gezorgd. Zo ontspoorde een voertuig van de Duitse S-Bahn als gevolg van hevig onweer. De sneltrein was op het traject tussen Freiburg en Breisach tegen een boom opgereden, die door blikseminslag ontworteld was en op het spoor was beland.

Het voertuig week licht af en bleef overeind. De circa 120 reizigers kwamen daardoor met de schrik vrij en werden opgevangen door de brandweer, deelde de politie mee.

In de regio raakten meerdere bomen ontworteld en liggen de straten vol met afgebroken takken. Kelders liepen daarnaast onder en in talrijke woningen sloeg de bliksem in.