Noodweer houdt huis in zuiden Frankrijk

Onweer met zware regenval en harde wind hebben schade veroorzaakt in grote delen van het zuiden van Frankrijk. Volgens lokale autoriteiten moesten zeker duizend mensen in de regio van Montpellier in veiligheid worden gebracht, waarvan 38 met helikopters.

Onder de mensen die werden geëvacueerd waren zeker vijfhonderd campinggasten. Door overstromingen werden het treinverkeer tussen Frankrijk in het zuiden lamgelegd omdat delen van het spoor wegspoelden. De hogesnelheidslijn tussen Frankrijk en Barcelona is voorlopig stilgelegd.

Er zijn geen berichten over gewonden.