Noodweer eist ruim 100 levens in India

Zandstormen en zware regenbuien hebben in het noorden van India meer dan honderd 100 levens geëist. The Hindustan Times meldde dat in de deelstaat Uttar Pradesh 64 doden vielen en in deelstaat Rajasthan 35 levens. In andere deelstaten vielen ook enkele doden.

Veel slachtoffers lagen te slapen toen hun huizen instortten door het natuurgeweld. De elektriciteit is op veel plaatsen uitgevallen. Volgens de verantwoordelijke elektriciteitsmaatschappij zijn er zeker twee dagen nodig voor het herstellen van de stroomvoorziening.

Ook zijn honderden bomen ontworteld en is veel vee omgekomen door het noodweer. Weerkundigen zeiden dat windsnelheden tot 126 kilometer per uur zijn gemeten.