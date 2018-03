Nooduitgangen dicht in Russisch winkelcentrum

Een beveiligingsbeambte van het Russische winkelcentrum waar meer dan zestig mensen bij een brand omkwamen, had het brandalarm uitgeschakeld. Ook waren nooduitgangen van het gebouw geblokkeerd, bevestigen staatsonderzoekers maandag.

In een verklaring zegt de onderzoekscommissie dat er meerdere ernstige mankementen waren geconstateerd aan de constructie van het gebouw en overtredingen bij het gebruik van het winkelcentrumcomplex.

Het dodental door de brand liep maandag op naar 64, meldde het Russische persbureau Tass. Onder de doden zijn zeker elf kinderen. Veel van hen bevonden zich op een speelplek in het complex, in het Siberische Kemerovo. Vermoedelijk is de brand in de buurt van die plek ontstaan.

Volgens de Russische autoriteiten zijn er nog zestien vermisten. Meer dan veertig mensen raakten gewond. De Russische onderminister voor Noodsituaties, Vladlen Aksionov, zei dat constructies in sommige delen van het winkelcentrum nog steeds smeulen.

De politie heeft drie mensen gearresteerd na de brand. Onder de arrestanten zou ook de directeur van het winkelcentrum zijn.

Kemerovo ligt ongeveer 3600 kilometer ten oosten van Moskou.