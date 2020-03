Noodtoestand wegens coronavirus verlengd in Jakarta

De noodtoestand in de Indonesische hoofdstad Jakarta is met twee weken verlengd in reactie op de uitbreiding van het aantal coronabesmettingen in het land. De noodtoestand geldt nu in ieder geval tot 19 april, aldus gouverneur Anies Baswedan.

„We bereiden ons voor op alle mogelijke scenario’s die zich kunnen voordoen in de stad”, aldus Baswedan. „We vragen mensen met klem de stad niet te verlaten om naar hun geboorteplaatsen te gaan.”

Minister van Veiligheid van Indonesië Mahfud MD zinspeelde vrijdag al op een verbod van de mudik, de traditie dat mensen aan het eind van de ramadan naar hun ouderlijk huis of geboorteplaats teruggaan. Doorgaans doen miljoenen Indonesiërs dat.

Het totale aantal geregistreerde besmettingen in Indonesië steeg zaterdag met 109 naar 1155, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Het dodental staat op 102. De miljoenenstad Jakarta telt 627 geregistreerde gevallen en 62 doden.