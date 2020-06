Noodtoestand Spanje duurt tot 21 juni

Het is de Spaanse premier Pedro Sánchez opnieuw gelukt de noodtoestand met twee weken te verlengen. Die duurt nu tot 21 juni. En die wordt niet nog een keer verlengd, aldus de regering. De Spaanse Tweede Kamer die 350 zetels telt, ging woensdag met 177 stemmen akkoord.

De sociaaldemocratische Sánchez hoefde zich over de stemming geen zorgen te maken. Zijn linkse twee-partijen-coalitie heeft geen meerderheid, maar slaagde er telkens in de 14 maart uitgeroepen noodtoestand te verlengen met steun van onder meer een liberale oppositiepartij en regionale partijen.

De 14 maart vanwege het coronavirus uitgeroepen noodtoestand wordt zo voor de zesde keer verlengd. Aangenomen wordt dat het land zich dan vanaf eind juni weer openstelt voor buitenlandse toeristen. Het Zuid-Europese land heeft dringend behoefte aan inkomsten en ongeveer 12 procent van het bruto binnenlands product dankt Spanje aan de enorme toerismesector. Die ligt als gevolg van de strenge coronamaatregelen plat en dringt aan op heropening. In 2018 bezochten circa 90 miljoen toeristen het land.

De noodtoestand in Spanje gaat veel verder dan in veel andere Europese landen waar met tijdelijke noodverordeningen wordt gewerkt. In Spanje kan de regering burgers verplichten ergens te blijven of diensten te verlenen. Ook kunnen eigendommen gevorderd worden.