Noodtoestand Pennsylvania in strijd drugs

De gouverneur van de Amerikaanse staat Pennsylvania, Tom Wolf, heeft de noodtoestand uitgeroepen voor de bestrijding van drugsverslaving. Wolf beschouwt het probleem als een epidemie die met het groeiend gebruik van heroïne en bepaalde opiaten een rampzalige omvang heeft aangenomen. Het is voor het eerst dat de noodtoestand in Pennsylvania voor dit doel wordt ingezet. Meestal volgt die toestand op natuurrampen of terroristische aanslagen

De gouverneur zei dat de drugs nu meer doden veroorzaken dan enige andere gezondheidscrisis ooit heeft gedaan. Hij wil met de noodtoestand, die in eerste instantie negentig dagen van kracht is, het voor de autoriteiten en de behandelaars makkelijker maken verslaafden te laten opnemen en behandelen. In Pennsylvania met bijna 13 miljoen inwoners, vielen in 2017 circa 5260 doden als gevolg van een overdosis drugs. Dat is triest record en 15 procent meer dan in 2016.