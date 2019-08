Noodtoestand op Sardinië door bosbranden

Op Sardinië is na wekenlange bosbranden de noodtoestand uitgeroepen. Honderden hectares zijn platgebrand, vooral in de provincie Ogliastra, circa 75 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Cagliari en in de streek van Nuorese, 125 kilometer ten noorden van de stad.

Boeren op het eiland hebben alarm geslagen en zeggen dat door de branden veel kurkeiken zijn verbrand. Dit verlies vergt zeker 20 jaar om te herstellen. Naar schatting 6 procent van alle kurkeiken staat op dit eiland. De bomen kunnen 250 tot 300 jaar oud worden, maar er kan slechts eens in de negen jaar kurk van afgehaald worden.