Noodtoestand op Samoa wegens mazelen verlengd

De noodtoestand wegens de mazelenepidemie op de afgelegen eilandenstaat Samoa duurt tot 29 december voort, heeft premier Tuilaepa Sailele Malielegaoi na kabinetsberaad zaterdag bekendgemaakt.

In die periode moeten de resterende eilandbewoners worden gevaccineerd, die nu nog vatbaar zijn voor de besmettelijke ziekte. Sinds de uitbraak van de epidemie in november zijn 72 inwoners aan mazelen overleden. Het gaat in verreweg de meeste gevallen om kinderen jonger dan vier jaar. Er zijn tot dusver 5154 ziektegevallen gemeld, op een inwonertal van 200.000.

Volgens de regering van Samoa is tot dusver 93 procent van de bevolking gevaccineerd. Aanvankelijk zou de noodtoestand tot zondag duren, maar uit oogpunt van volksgezondheid is het noodzakelijk dat alle inwoners worden ingeënt. 160 zieken liggen nog in het ziekenhuis, onder wie zestien kinderen in kritieke toestand.

Honderden vaccinatieteams reizen de eilanden af om mensen in te enten. Inwoners krijgen het verzoek thuis te blijven, overheidsdiensten en bedrijven hebben de deuren gesloten en veerboten tussen de eilanden varen niet om verspreiding van de besmetting te voorkomen.

De vaccinatiegraad in Samoa was voor de epidemie ongeveer 30 procent. Daardoor kon de besmettelijke ziekte, die ook in Nederland voorkomt, snel om zich heen grijpen.