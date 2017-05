Noodtoestand op Filipijnse eiland Mindanao

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft de Russische president Vladimir Poetin om moderne wapens gevraagd in de strijd tegen Islamitische Staat (IS). Duterte was op bezoek in Moskou, maar brak dit bezoek af vanwege onrust in zijn land.

Hij heeft de noodtoestand uitgeroepen op het zuidelijke eiland Mindanao waar de stad Marawi ligt. Filipijnse overheidstroepen vechten daar met leden van de Maute, een aan IS gerelateerde organisatie. Drie personen zijn omgekomen, twaalf anderen zijn gewond.

Burgers wordt gevraagd binnen te blijven of te vluchten, indien dat mogelijk is.