Noodtoestand Mauritius door lekkende olietanker

Op het eiland Mauritius in de Indische Oceaan heeft minister-president Pravind Jugnauth de noodtoestand uitgeroepen omdat er een ecologische ramp dreigt nadat een olietanker aan de grond liep en daarbij olie lekt. De autoriteiten schatten dat 1000 van de in totaal 4000 ton olie uit het schip in zee is gestroomd. Tot nu toe is 500 ton olie uit het schip gepompt.

De politie van het land staat klaar om aan boord van de onder Panamese vlag varende Wakashio te gaan in een poging bewijsmateriaal te vergaren. De 58-jarige kapitein van de bijna 300 meter lange tanker helpt de politie daarbij. Twintig andere opvarende zijn van het schip geëvacueerd.

Een eerste groep schoonmakers en vrijwilligers is begonnen met het opruimen, maar de eilandstaat heeft meer hulp van buitenaf nodig om de vervuiling adequaat te bestrijden, zeggen de autoriteiten. Het eiland vraagt ook om hulp om de tanker leeg te pompen. Frankrijk heeft inmiddels enkele schepen en mankracht gestuurd om te helpen bij het opruimen.

Naast een dreigende milieuramp is de vrees ook dat met olie besmeurde stranden van het toeristenparadijs ten oosten van Madagaskar voor grote economische schade zullen zorgen. De Wakashio is op 25 juli vastgelopen voor de kust en raakte daarbij beschadigd.