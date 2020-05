Noodtoestand in steden VS na geweld bij protesten

Na gewelddadige protesten tegen politiegeweld is de noodtoestand uitgeroepen voor de Amerikaanse stad Atlanta in de staat Georgia en andere steden in de omgeving. Ook Portland, Oregon roept de noodtoestand uit.

Ongeveer 500 leden van de Nationale Garde zullen worden ingezet om mensen en eigendommen te beschermen, schreef de gouverneur van Georgië, Brian Kemp zaterdagochtend op Twitter.

Volgens berichten in de media had de burgemeester van Atlanta, Keisha Bottoms, gevraagd om de maatregel na de gewelddadige protesten die volgden op de dood van de zwarte George Floyd. Demonstranten vielen vrijdag onder meer het hoofdkantoor van CNN aan.

Vrouw van gewraakte politieman VS wil van hem scheiden

De zender toonde livebeelden van het eigen hoofdkwartier, die lieten zien hoe demonstranten van buiten objecten naar politieagenten bij de ingang van het gebouw gooiden. Op de website van de lokale omroep WRCB TV werd een foto van een brandende auto getoond.

Behalve de noodtoestand, kondigde burgemeester Ted Wheeler van Portland ook een nachtelijk uitgaansverbod af. "Plunderingen en brandstichtingen zijn geen middel om te gebruiken voor veranderingen, maar gewoon walgelijk", verklaarde hij via Twitter.



De 46-jarige George Floyd stierf maandag na een brute politie-inzet in Minneapolis. Een van de vier bij de operatie betrokken politieagenten is vrijdag beschuldigd van moord. Hij is de witte agent die zijn knie minutenlang op Floyd’s nek had gehouden.