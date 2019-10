Noodtoestand in onrustig Chili opgeheven

De Chileense president Sebastián Piñera heeft de noodtoestand in het land opgeheven. Die werd vorige week van kracht omdat veel mensen protesteerden tegen de ongelijkheid in het Zuid-Amerikaanse land. Vrijdag nog gingen meer dan een miljoen Chilenen de straat op om opnieuw verregaande economische hervormingen te eisen en ook zondag waren er protesten.

Dit weekend werd ook de avondklok opgeheven en kondigde Piñera een omvangrijke kabinetswijziging aan. De president beloofde eerder al verhoging van de minimumlonen en pensioenen en bevriezing van de elektriciteitstarieven.

De protesten in Chili begonnen na de verhoging van de prijzen in het openbaar vervoer. Sinds het begin van de demonstraties zijn tientallen betogers omgekomen door ingrijpen van de Chileense politie of het leger. Om de demonstraties uiteen te drijven, gebruiken de veiligheidstroepen traangas, rubberkogels, echte kogels en wapenstokken.