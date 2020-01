Noodtoestand in Italië om coronavirus

„Onze vlucht van zaterdag naar Shanghai is afgezegd,” zegt Zhang (28) uit de Chinese stad Hangzhou. „We hebben onze reisorganisator en de ambassade gebeld, maar niemand neemt op. Ik weet niet goed wat te doen.”

De Italiaanse regering heeft alle vluchten van en naar China verboden nadat woensdagavond werd vastgesteld dat twee Chinese toeristen besmet waren met het coronavirus. De twee maakten deel uit van een reisgezelschap dat afgelopen zondag in Rome aankwam. Ze hadden hun intrek genomen in Hotel Palatino, op 600 meter afstand van het Colosseum. Het hotel staat in de straat waar ook ik met mijn gezin woon.

Het eerste bericht in de krant was van donderdagochtend, juist toen mijn 11-jarige dochter op het punt stond naar school te gaan. Ze loopt altijd via de achterkant van het hotel naar school. Ik zei niets tegen haar. De avond ervoor had ze nog gevraagd of het coronavirus dodelijk is, wij hadden haar verteld dat de kans heel klein is dat je eraan overlijdt en dat het virus niet in Italië was opgedoken.

Cruiseschip

Donderdag kregen de opvarenden van een cruiseschip in de haven van Civitavecchia, op 60 kilometer van Rome, het verbod om aan land te gaan. De bemanning van het schip had alarm geslagen toen een Chinese vrouw koorts kreeg. Het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid meldde donderdagavond dat de vrouw en haar reisgezel niet waren besmet met het coronavirus. Vrijdag riep de Italiaanse regering de „sanitaire noodtoestand” uit vanwege het virus. Vliegtuigen met bestemming China moeten aan de grond blijven, vluchten uit China mogen niet op Italiaanse vliegvelden landen. Het is gebruikelijk dat in het bureaucratische Italië de noodtoestand wordt afgeroepen om noodsituaties beter het hoofd te bieden.

Zuur

Hotel Palatino zit met de situatie in zijn maag. Als ik bij de vrouwelijke manager ernaar vraag, lacht ze wat zuur: „geen commentaar.” Drie jonge hotelgasten uit New York zeggen dat ze op de hoogte zijn gebracht door het management. „Ze hebben gewezen op het nemen van voorzorgsmaatregelen, zoals het vaak wassen van handen.” Twee gesluierde vrouwen uit Koeweit zeggen niet te zijn geïnformeerd. Ze hebben ook niets uit de krant vernomen. Beiden dragen wel een mondkapje.

„Het is bekend dat veel Chinezen op vakantie naar Rome gaan.” Italië is het Europese land met het hoogste aantal Chinese toeristen per jaar. In 2018 bezochten drie miljoen Chinezen het land. Er wonen officieel 300.000 Chinezen in Italië.

Geen paniek

„Er is totaal geen paniek,” zegt de eigenaresse van Città in Fiore, een Chinees restaurant, waar we als gezin wel eens komen. „Ik merk het niet aan de omzet dat we worden gemeden.”

Toch is er wel weerzin jegens Chinezen. „Mensen in Rome zijn niet aardig. Vandaag werden we zelfs geweigerd in een restaurant,” zegt Zhang uit Hangzhou. Ze is met haar moeder in Rome. „Ik wil er best begrip voor hebben, maar leuk is het niet.”