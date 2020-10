Noodtoestand in Frankrijk en Portugal

Parijs en andere grote Franse steden krijgen een avondklok. De Franse president Emmanuel Macron deelde woensdag mee dat het uitgaansverbod zaterdag ingaat en dagelijks van 21.00 uur tot 6.00 uur geldt. Ook elders in Europa kondigden autoriteiten strenge maatregelen af.

Naast Parijs zal de avondklok in Frankrijk onder meer gaan gelden in Grenoble, Lille, Lyon, Toulouse en Marseille. De maatregel geldt voor vier weken en overtreders krijgen een boete van 135 euro. Iedereen die tijdens de avondklok toch naar buiten wil, moet daarvoor een goede reden hebben, zei Macron.

Frankrijk roept de noodtoestand voor de volksgezondheid uit. Die gaat zaterdag in en zal naar verwachting tot volgende zomer duren, zei de Franse president. De Franse autoriteiten kunnen daardoor allerlei strenge maatregelen nemen, zoals een avondklok in zwaar getroffen gebieden of lockdowns in bepaalde plaatsen.

Om de tweede golf coronabesmettingen in te dammen geldt er verder een beperking van het aantal mensen dat in huizen mag samenkomen.

De strengere maatregelen komen nu het aantal coronapatiënten in Franse ziekenhuizen voor het eerst sinds 25 juni is gestegen tot meer dan 9100.

De regering van Portugal riep woensdag voor het gehele land eveneens de noodtoestand uit vanwege een sterke toename van het aantal coronabesmettingen. Portugal was tot dusver redelijk goed door de corona-epidemie en -crisis heen gekomen.

Het bevel geldt vanaf donderdag voor vijftien dagen, meldde premier Antonio Costa na een kabinetsoverleg in Lissabon. In het openbaar zijn groepen van meer dan vijftig personen verboden. In privésituaties mogen niet meer dan vijf personen bij elkaar komen. Mondmaskers worden overal buitenshuis verplicht. Op werk en in scholen wil de regering de landelijke corona-app Stay Away als vereiste stellen. Het Portugese parlement moet nog akkoord gaan met de maatregelen.

Ernstig

De situatie is „ernstig”, aldus Costa. Het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen in de laatste 24 uur steeg woensdag naar 2072. Dat is het hoogste aantal besmettingen per etmaal in het land met 10,3 miljoen inwoners sinds de pandemie begon.

Tal van Europese landen meldden woensdag recordaantallen coronabesmettingen gemeld. Rusland noteerde een nieuw record met 14.231 besmettingen in het voorbije etmaal.

Ook Zwitserland en Oostenrijk rapporteerden dagrecords met respectievelijk 2823 en 1346 besmettingen. Op de Balkan grijpt het virus om zich heen in landen als Kroatië, Slovenië en Bosnië.

De landen met de meeste geregistreerde besmettingen in Europa zijn Rusland, Spanje, gevolgd door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.