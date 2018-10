Noodtoestand in Florida om orkaan Michael

In Florida is in 35 regio’s de noodtoestand uitgeroepen vanwege de naderende orkaan Michael. Tienduizenden mensen, voornamelijk aan de noordoostelijke Golfkust, moeten hun huis verlaten, zo heeft de gouverneur van Florida, Rick Scott bevolen. De overheid waarschuwt voor hevige regenval, overstromingen en levensgevaarlijke rukwinden.

Michael is nu nog een storm van categorie 1, maar het National Hurricane Center verwacht dat de orkaan de komende uren in kracht toeneemt. De orkaan zou woensdag als zware orkaan van categorie 3 aan land kunnen komen. Het zou dan de zwaarste orkaan zijn die sinds 2005 dit westelijk deel van Florida treft.