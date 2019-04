Noodtoestand in Brooklyn door mazelenuitbraak

New York heeft in delen van Brooklyn de noodtoestand uitgeroepen vanwege een mazelenuitbraak. Burgemeester Bill De Blasio heeft laten weten dat ongevaccineerde mensen in de betreffende wijken zich moeten laten vaccineren of anders een forse boete van maximaal 1000 dollar (890 euro) tegemoet kunnen zien.

De uitbraak concentreert zich in de wijk Williamsburg en heerst vooral onder orthodox-joodse kinderen. Sinds oktober vorig jaar zijn er al 285 gevallen. Het is de grootste mazelenuitbraak in New York sinds 1991. In de hele Verenigde Staten zijn 465 gevallen bekend, verspreid over 19 staten.

„Dit is het epicentrum van een mazelenuitbraak die heel zorgwekkend is en die onmiddellijk moet worden aangepakt”, zei De Blasio. De burgemeester en medewerkers van de gezondheidsdienst keerden zich ook tegen de „desinformatie” van de tegenstanders van het vaccineren.