Noodtoestand Ecuador om vluchtende Venezolanen

Ecuador heeft de noodtoestand afgekondigd vanwege het ongewoon grote aantal Venezolaanse migranten die de noordelijke grens met Colombia overstaken. De Venezolanen ontvluchten hun land vanwege de economische crisis.

De hyperinflatie en het chronisch tekort aan producten en middelen in Venezuela hebben geleid tot een uittocht van burgers die meest over land naar Colombia reizen. Van daaruit trekken ze door naar het zuiden in de richting van Ecuador, Peru en Chili. Volgens de regering van Ecuador heeft het land alleen al deze week elke dag 4200 Venezolaanse migranten opgevangen.

De noodtoestand, die de maand augustus zal duren, is bedoeld om artsen en maatschappelijk werkers sneller in te zetten om in de behoeften van migranten te voorzien, en om de politie te helpen bij immigratieprocedures.