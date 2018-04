Noodtoestand bij Borneo na olieramp

Door een enorme olieramp aan de oostkust van het eiland Borneo dreigt ernstige milieuschade. De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen. Met man en macht wordt geprobeerd verdere verspreiding in zee te voorkomen.

In totaal is een oppervlakte van meer dan twaalf vierkante kilometer voor de Indonesische havenstad Balikpapan met olie bedekt. Boven het water hing een enorme zwarte rookwolk. Bij oliebranden zijn sinds het weekend minstens vijf vissers om het leven gekomen. Bovendien klagen veel mensen in het gebied over ademnood en misselijkheid.

Het is nog steeds onduidelijk hoe de olieramp is ontstaan. Milieuactivisten houden het Indonesische staatsbedrijf Pertamina verantwoordelijk, die in de baai van Balikpapan een grote raffinaderij exploiteert. Zij vermoeden dat de enorme hoeveelheden olie door een gat in een pijpleiding in zee terechtkwamen. De autoriteiten wijzen er echter op dat het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval nog aan de gang is. Pertamina heeft de beschuldigingen afgewezen.