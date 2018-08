Noodlanding vliegtuigen Chili na bommelding

Vier vliegtuigen hebben in Chili en Peru een noodlanding gemaakt na bommeldingen. Dat heeft de Chileense luchtverkeersleiding bekendgemaakt.

Het gaat om twee vliegtuigen van LATAM Airlines en twee van de Chileense budgetvlieger Sky. De vier toestellen en de passagiers zijn op de vliegvelden van Chili en Peru gecontroleerd. Sky meldde later nog dat een derde toestel wegens de bommelding niet was opgestegen.

Volgens het Directoraat Generaal van de Burgerluchtvaart van Chili (DGAC) zijn geen sporen van een bom gevonden en kon een ander vliegtuig later zijn vlucht hervatten.

Het ministerie van transport van Peru, waar een toestel van LATAM in de stad Pisco een noodlanding maakte, berichtte dat niemand gewond is geraakt en dat een explosievendienst het toestel onderzoekt. „Op dit moment is de situatie onder controle”, staat in een verklaring.

LATAM liet in een verklaring weten dat alle getroffen passagiers worden vervoerd met andere vluchten. „De autoriteiten hebben op dit moment geen enkel bewijs gevonden dat passagiers in gevaar zijn geweest.”