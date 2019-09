Noodlanding nadat piloot koffie morst

Een passagiersvliegtuig onderweg naar Mexico heeft een noodlanding gemaakt in Ierland nadat een piloot koffie had gemorst over de apparatuur in de cockpit. Het incident veroorzaakte een brandlucht waarna de bemanning vroeg om in het Ierse Shannon te mogen landen, aldus een melding van Britse luchtvaartautoriteiten donderdag.

Het toestel, een Airbus A330-243 was met 326 mensen onderweg van Frankfurt naar Cancun. De koffie werd gemorst toen de piloot zijn beker los op een blad zette zonder een houder te gebruiken, zoals gebruikelijk is en wordt voorgeschreven. De landing verliep zonder problemen. De naam van de vliegtuigmaatschappij is niet bekendgemaakt.