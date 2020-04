Noodkreet Japanse stad: doneer regenjassen voor medisch personeel

De Japanse metropool Osaka heeft vanwege de tekorten aan beschermende uitrusting opgeroepen regenjassen te doneren. Die kunnen dan worden gedragen door medisch personeel dat probeert het hoofd te bieden aan de coronacrisis.

De tekorten in Osaka zijn zo groot dat medisch personeel in ziekenhuizen rondloopt in vuilniszakken. Die worden gebruikt als alternatief voor beschermende uitrusting. „Stuur ons alstublieft ongebruikte regenjassen. Alle kleuren zijn prima”, zei burgemeester Ichiro Matsui.

De regio behoort tot de zwaarst getroffen plaatsen in Japan. Er is bij 830 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het coronavirus. Alleen in Tokio zijn meer besmettingen gemeld. In heel Japan gaat het om 8100 coronagevallen en 119 doden, relatief weinig in vergelijking met zwaar getroffen landen als de VS.

Medische experts waarschuwen echter dat het virus in Japan snel om zich heen kan grijpen als mensen niet binnen blijven. De regering heeft inmiddels de noodtoestand afgekondigd in delen van het land. Gedetineerden worden ingezet om beschermende uitrusting te produceren.

De autoriteiten hebben ziekenhuizen ook groen licht gegeven om in noodsituaties alcoholische dranken te gebruiken als alternatief voor handreinigingsmiddelen. Die moeten dan wel een alcoholpercentage hebben tussen de 70 en 83 procent.