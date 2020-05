Noodhulp om corona voor inheemse bevolking Amazone

Greenpeace heeft met lokale organisaties noodhulp opgezet voor de inheemse bevolking in het Amazonegebied. Per vliegtuig worden medici naar afgelegen gebieden in het regenwoud gebracht, samen met medische benodigdheden, apparatuur en hygiëneproducten. Zo probeert de milieuorganisatie de impact van het oprukkende coronavirus in het Braziliaanse regenwoud zoveel mogelijk te verkleinen.

De meest recente cijfers van de Braziliaanse Inheemse bewonersorganisatie APIB (Articulation of Indigenous Peoples of Brazil) wijzen uit dat het aantal coronabesmettingen onder inheemse volken oploopt. In Brazilië zijn inmiddels 99 inheemse bewoners overleden aan de gevolgen van corona. Bij meer dan 500 inheemse bewoners afkomstig uit veertig verschillende gemeenschappen is de infectieziekte vastgesteld.

Noodhulp verlenen aan inheemse gebieden is een logistieke uitdaging, zegt de organisatie. „De meeste gebieden liggen namelijk ver van de bewoonde wereld, soms wel uren varen per boot.” Greenpeace heeft daarom haar vliegtuig, dat normaliter wordt ingezet voor het monitoren van ontbossing, ter beschikking gesteld.

De eerste vluchten van ‘Wings of Emergency’ gingen naar São Gabriel da Cachoeira in de Amazone, een stad waarvan zo’n 90 procent van de inwoners nog behoort tot de inheemse bevolking. De stad is een coronabesmettingshaard geworden en de gezondheidszorg is er volledig ingestort, zegt Greenpeace. De stad zit sinds 8 mei in een lockdown en er zijn geen intensivecareplekken meer beschikbaar.