Noodfonds VN geeft Venezuela humanitaire hulp

De Verenigde Naties hebben ingestemd met humanitaire hulp voor Venezuela. Het centraal noodfonds (CERF) zal daarvoor 9,2 miljoen dollar (8,2 miljoen euro) vrijmaken. Het geld is bestemd voor medische zorg en voeding voor zwangere of net bevallen vrouwen en kinderen tot 5 jaar. Ook kwetsbare mensen die op de vlucht voor de ellende in de grensgebieden vertoeven krijgen steun.

Venezuela verkeert al geruime tijd in diepe crisis. De regering van president Nicolás Maduro probeert de schuld voor de hyperinflatie, ernstige voedsel- en medicijntekorten en de ongeremde criminaliteit af te schuiven. Zo’n drie miljoen Venezolanen zijn inmiddels het land ontvlucht.