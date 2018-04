Non moet Filipijnen uit na demonstratie

De Filipijnen hebben het visum van een Australische non ingetrokken en haar dertig dagen de tijd gegeven om het land te verlaten. Aanleiding is haar deelname aan een antiregeringsdemonstratie.

De 71-jarige Anne Fox woont al 27 jaar in de Filipijnen en geeft daar leiding aan Onze-Lieve-Vrouw van Sion, een katholieke congregatie van nonnen. Ze kreeg de wacht aangezegd nadat de Filipijnse president Rodrigo Duterte had geklaagd over haar deelname aan de protesten.

Van het immigratiebureau kreeg ze te horen dat ze deelgenomen had aan „activiteiten die niet toegestaan waren onder de voorwaarden van haar visum.” Ze kan wel terugkeren als toerist.

Fox was vorige week al een dag vastgehouden. Dat gebeurde nadat Duterte een onderzoek gelaste naar vermeend „wangedrag” van de non.