Nominatie Mike Pence woensdag hoogtepunt Republikeinse Conventie

De nominatie van vicepresident Mike Pence als running mate van Donald Trump is woensdag het hoogtepunt van de Republikeinse Conventie. Verder spreken Trumps schoondochter Lara Trump en zijn adviseur Kellyane Conway.

Pence accepteert de nominatie in Fort McHenry in Baltimore, de plek waar in 1814 het Britse leger werd verslagen. Francis Scott Key schreef een gedicht over dat gevecht en dat werd uiteindelijk het Amerikaanse volkslied. De Republikeinen willen tijdens hun conventie de speciale status die de Verenigde Staten volgens hen hebben benadrukken. Zo wordt de nadruk gelegd op onder meer heldhaftigheid.

Als running mate neemt Pence het in debatten op tegen zijn Democratische tegenhanger Kamala Harris. De vicepresident was een van de weinige Republikeinen die Harris feliciteerde met haar nominatie.

De conventie wordt officieel gehouden in Charlotte, North Carolina. Veel toespraken vinden plaats op andere locaties, zoals dus Fort McHenry, maar ook vanuit Washington. Toch zijn er toeschouwers aanwezig in Charlotte. Dat zijn voornamelijk de zogeheten ‘delegates’, die officieel bepalen wie de presidentskandidaat wordt. Zij hebben president Trump maandag al genomineerd.