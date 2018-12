Nog vijf arrestaties in Marokkaanse moordzaak

De Marokkaanse politie heeft nog eens vijf personen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de moord op twee Scandinavische toeristes in het Atlasgebergte. Dat heeft de directeur van het centraal bureau voor gerechtelijk onderzoek (BCIJ) maandag bekendgemaakt in onder meer de Franstalige krant L’Observateur.

De arrestaties zouden zijn verricht op verschillende plaatsen in het Noord-Afrikaanse koninkrijk. In totaal zitten nu achttien mensen vast in verband met de gruwelijke moordzaak. De Marokkaanse autoriteiten gaan ervan uit dat de daders terroristische motieven hadden. De hoofdverdachten zouden trouw hebben gezworen aan Islamitische Staat.