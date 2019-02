„Nog veel burgers vast in laatste IS-bolwerk”

Er zitten mogelijk nog zo’n 2000 burgers vast in het laatste bolwerk van Islamitische Staat in Oost-Syrië. De jihadisten hebben in het dorp Baghouz straten geblokkeerd om te voorkomen dat mensen vluchten, zegt een woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF).

De IS-strijders hebben zich verschanst in een gebied dat ongeveer een halve vierkante kilometer groot is. Daar worden ze belegerd door de SDF, die wordt gesteund door de internationale anti-IS-coalitie. Ontsnapte burgers hebben verklaard dat de jihadisten vrouwen en kinderen als „menselijke schilden” gebruiken, zegt een woordvoerder van de coalitie.

De afgelopen weken hebben duizenden mensen het IS-gebied verlaten. Op een verzamelpunt voor nieuwe vluchtelingen stonden tientallen tenten zondag leeg. „Het is alweer twee dagen geleden sinds voor het laatst iemand naar buiten kwam”, zei een SDF-strijder.