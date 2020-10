Nog twee Surinaamse ministers positief getest

Nadat afgelopen weekend de Surinaamse minister Diana Pokie van Grond- en Bosbeheer positief werd getest op Covid-19, zijn twee ministers die in haar buurt zijn geweest ook positief gebleken. Elf andere ministers van de regering Santokhi-Brunswijk zijn niet besmet, meldde de Surinaamse voorlichtingsdienst CDS donderdagavond.

De twee besmette ministers zijn David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen en Reshma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken.

Drie andere bewindslieden die op werkbezoek zijn in buurland Guyana zijn niet getest. Volgens de CDS zijn zij niet in nauw contact zijn geweest met Pokie. Het gaat om de ministers Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Amar Ramadhin van Volksgezondheid en Riad Nurmohamed van Openbare Werken.

Hoewel er in Suriname iedere dag nieuwe besmettingen vastgesteld worden, is sprake van een dalende trend. Het aantal actieve gevallen is volgens de officiële overheidswebsite afgenomen van 92 naar 89. Afgelopen etmaal werden elf personen positief getest, terwijl er dertien genezen werden verklaard. Van de 208 testen waren er 197 negatief.

Het aantal doden staat op 108. In de ziekenhuizen zijn 38 mensen opgenomen van wie drie op de intensive care liggen. 51 positief geteste mensen zijn in isolatie geplaatst terwijl er 507 in quarantaine zijn. Dat zijn vooral reizigers uit Nederland, Brazilië en Amerika. Zij zijn verplicht tien dagen in quarantaine te gaan na aankomst in Suriname.