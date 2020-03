Nog twee doden in België door virus

In België zijn nog twee mensen overleden die besmet waren met het nieuwe coronavirus. Eerder op de dag werd het eerste sterfgeval gemeld, een vrouw van 90 jaar.

Een patiënt van 73 jaar die een week geleden werd opgenomen in een ziekenhuis in Brussel overleed woensdag. Ook een patiënt van 86 jaar, die in een rusthuis in Sint-Genesius-Rode in quarantaine geplaatst was nadat hij een positieve test had afgelegd, is overleden, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Het aantal besmettingen in België is opgelopen tot 314, een stijging met 47.