Nog tienduizenden huizen Japan zonder stroom

Bijna twee weken nadat de orkaan Faxai over Japan trok, zitten nog zo’n 45.000 huishoudens zonder stroom. „Het is erger dan we dachten”, erkent een medewerker van elektriciteitsbedrijf Tepco. Dat houdt er rekening mee dat de problemen met de energievoorziening mogelijk pas eind september zijn verholpen.

De storm heeft een ravage aangericht in de regio Chiba, ten zuidoosten van Tokio. Lokale functionarissen zeiden woensdag dat daar zeker 20.000 woningen zijn beschadigd, veel meer dan gedacht. Experts zetten vraagtekens bij de voorbereidingen die de overheid en nutsbedrijven hebben genomen in de aanloop naar de zware storm.

„Veel huizen zitten nog zonder stroom en de daken zijn weg”, bevestigt een inwoner van het zwaar getroffen gebied. Hij stelt dat veel gedupeerde bewoners noodgedwongen op de begane grond van hun woning proberen te leven. „Maar door de regen is dat lastig, en het wordt vroeg donker.”