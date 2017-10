„Nog te vroeg voor handelsgesprek met Londen”

De EU en het Verenigd Koninkrijk zijn niet klaar om al over een toekomstige relatie na de brexit te gaan praten. De onderhandelingen over de belangrijkste voorwaarden van het Britse vertrek uit de EU zijn nog niet ver genoeg, concludeert het Europees Parlement na een plenair debat in Straatsburg.

In een resolutie roept het parlement de EU-leiders op om over twee weken op hun top de beoordeling over de stand van zaken uit te stellen, tenzij volgende week onverwacht wel voldoende stappen worden gezet. De resolutie werd met een ruime meerderheid van 557 stemmen voor en 92 tegen aangenomen.

EU-onderhandelaar Michel Barnier zei dat er sinds de toespraak van premier May eind vorige maand in Florence zeker „openingen” zijn gekomen. Er is enige vooruitgang geboekt bij afspraken over de rechten na de brexit van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britten die in andere EU-landen wonen. Ook over Noord-Ierland zijn de partijen iets nader gekomen. Maar op het gebied van de eindafrekening zitten de onderhandelingen vast.

Tijdens het debat was er bijval voor de manier waarop Barnier zijn poot stijf houdt en tegelijk de eenheid van de 27 landen bewaart. Maar er was ook kritiek. Zo sprak Peter van Dalen (ChristenUnie) van „eenzijdige Brusselse eisen”. „De resolutie legt bovendien alle verantwoordelijkheid bij de Britten. De EU wil een vechtscheiding.”

De leider van de liberalen en brexitvertegenwoordiger voor het parlement Guy Verhofstadt wijt de stroeve onderhandelingen aan „onvoldoende helderheid en eensgezindheid aan de andere kant van de onderhandelingstafel.”

De EU-leiders stellen op hun oktober-top op basis van Barniers oordeel vast of de onderhandelingen naar de volgende fase kunnen.