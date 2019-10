Nog steeds Koerdische strijders in Noord-Syrië

Turkije zegt dat er nog steeds strijders van de Koerdische militie YPG aanwezig zijn in het grensgebied in Syrië. Volgens een afspraak die vorige week in Rusland is gesloten, moeten de strijders om 16.00 uur Nederlandse tijd de regio hebben verlaten.

De YPG moet met al het wapentuig vertrekken naar een gebied op 30 kilometer van de Turkse grens. Als dat gebeurd is, gaan Turkse militairen samen met de Russen in het gebied patrouilleren.

„Ons gevecht tegen terrorisme is nog niet voorbij”, aldus de Turkse minister van Defensie in Turkse media. „We zijn ons ervan bewust dat het niet gaat stoppen.”

De YPG heeft nog niet gereageerd op de Turkse berichten dat de strijders nog in het noorden van Syrië zitten.