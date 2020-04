Nog steeds honderden coronadoden per dag in Italië

Ruim twee maanden na de uitbraak van het coronavirus in Italië zijn er in het land nog steeds honderden coronadoden per dag te betreuren. Het jongste cijfer is 382, na 333 een dag ervoor. Het totaalaantal doden is 27.359, waarmee Italië na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land is.

In totaal zijn er sinds eind februari ruim 200.000 besmettingen geteld, waarvan ruim de helft nu ziek is. Er kwamen in een etmaal weer ruim 2000 nieuwe gevallen bij. Ongeveer een derde van de geïnfecteerden herstelde.