Nog steeds ‘gevaarlijk koud’ in VS

Het blijft de komende dagen ijskoud in grote delen van de Verenigde Staten. De lage temperaturen in combinatie met de harde wind blijven gevaarlijk voor kwetsbare mensen, zo waarschuwen de weerdiensten.

Donderdag zakte het kwik op sommige plekken nog tot -30. Volgens The New York Times zijn er inmiddels al 21 mensen overleden door de kou.

De aanhoudende winter zorgt ook voor problemen met de bevoorrading. Zo worden sommige cafés niet meer voorzien van nieuw bier omdat de leverancier bevriezing van het gerstenat vreest.

Tot donderdag werden er 2000 vluchten geannuleerd. Op sommige luchthavens was het zo koud dat de machines waarmee vliegtuigen ijsvrij worden gemaakt niet meer werkten.

De kou wordt veroorzaakt door de poolvortex. Dat is koude lucht die normaal ronddraait boven de noordpool, maar nu is afgezakt naar de Verenigde Staten. Volgens Weeronline duurt de kou echter niet lang meer; zondag stijgt de temperatuur weer naar 4 graden in Chicago.