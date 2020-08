Nog steeds geen oorzaak gevonden voor olifantensterfte Botswana

Het is nog steeds onduidelijk wat de oorzaak is van de mysterieuze massale dood van olifanten in Botswana. De afgelopen weken zijn zeker 281 dode olifanten geteld in de Okavango-delta in het noordwesten van het land. Andere rapporten van dierenbeschermingsactivisten spreken zelfs van meer dan 350 kadavers.

Volgens de autoriteiten kunnen pesticiden worden uitgesloten als oorzaak. Het ministerie van Milieu laat weten dat er negen bestrijdingsmiddelen en landbouwchemicaliën zijn getest en allen negatief uitpakten. Vergiftiging van de dieren, ook door natuurlijk voorkomende gifstoffen, kan echter nog steeds niet worden uitgesloten. De olifanten zijn in ieder geval niet door stropers gedood, omdat de dieren werden gevonden met intacte slagtanden.

De organisatie Future for Elephants kondigde zaterdag aan dat verdere tests met monsters van verse karkassen uit de omgeving nodig zijn om duidelijkheid te krijgen.

Botswana in zuidelijk Afrika heeft tot nu toe een goede reputatie op het gebied van natuur- en dierenbescherming, maar zorgde vorig jaar voor verontwaardiging vanwege de opheffing van het verbod op de olifantenjacht.