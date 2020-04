Nog steeds 1300 coronapatiënten per dag erbij in staat New York

Nog steeds worden elke dag zo’n 1300 patiënten met corona opgenomen in een ziekenhuis in de zwaar getroffen Amerikaanse staat New York. Gouverneur Cuomo noemt dat geen goede situatie. De hoop was dat dat aantal zou dalen na een reeks maatregelen. Wel mogen steeds meer patiënten het ziekenhuis verlaten.

Ook zijn er steeds minder sterfgevallen. Voor de vierde dag op rij zijn er minder dan 500 nieuwe coronadoden geteld. Het afgelopen etmaal waren er 438 doden in de staat met de gelijknamige metropool en zijn ongeveer 19 miljoen inwoners. De afgelopen weken stierven nog honderden mensen meer per dag aan het coronavirus.

Uit de voorlopige resultaten van een coronaonderzoek bij 3000 inwoners blijkt 13,9 procent besmet te zijn geweest. Zij hebben nu antistoffen tegen het coronavirus in hun lichaam.