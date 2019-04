Nog niets bekend over Nederlandse slachtoffers

Bij de reisbureaus TUI en Thomas Cook is nog niet bekend of zich ook Nederlandse toeristen bevinden onder de slachtoffers die in Sri Lanka zijn gevallen bij de aanslagen. De gasten van deze reisorganisaties zijn in elk geval niet ondergebracht in de hotels die doelwit waren van de aanslagen, zeiden de woordvoersters.

„Maar mogelijk waren ze elders of brachten ze een bezoek aan een van de getroffen kerken. We zijn nog druk bezig om het uit te zoeken”, zei een woordvoerster van Thomas Cook.

Ook bij alarmcentrale SOS International was nog niets bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt eveneens of er meldingen zijn van Nederlandse slachtoffers.