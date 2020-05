Nog meer vertraging bij tellen stemmen Suriname

Ook woensdag is het niet gelukt de resultaten van de Surinaamse verkiezingen geheel af te ronden. De resultaten van 68 stembureaus moeten nog worden verwerkt. Dat is een kleine 11 procent van het totaal.

De kans is klein dat de voorlopige uitslag nog ingrijpend verandert na het verwerken van de laatste resultaten. Chan Santokhi en zijn VHP kunnen zich nog steeds de winnaar van de verkiezingen noemen, terwijl Desi Bouterse en zijn NDP een flink verlies lijden. Bouterse moet waarschijnlijk tien zetels inleveren terwijl Santokhi er twaalf wint.

Rond 23.00 uur Surinaamse tijd verzond het ministerie van Binnenlandse Zaken een video waarin werd gezegd dat de stemmen van 32 stembureaus in het district Paramaribo opnieuw moesten worden geteld. De voorzitter van het hoofdstembureau van Paramaribo Mike Nerkust zei tegen Starnieuws dat dit niet klopt. Kort daarop kwam het ministerie met een rectificatie waarin het Nerkust gelijk gaf. „Er is in een interview vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, abusievelijk aangegeven dat de stemmen van nog 32 stembureaus moeten worden herteld. Dit is niet correct”, staat in de verklaring van het ministerie.

Nerkust zei tegen het Surinaamse medium dat hij het tellen van de stemmen zo snel mogelijk wil afronden. Het ministerie noemde onder meer de maatregelen tegen het coronavirus als reden dat het tellen zo lang duurt.

Rond 23.00 uur Surinaamse tijd maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken in een video bekend dat van 32 stembureaus in het district Paramaribo de stemmen herteld moeten worden.

Net als in de nacht van dinsdag op woensdag zullen ook komende nacht vertegenwoordigers van politiek partijen aanwezig zijn in het gebouw waar geteld wordt. Hoewel er geen fraude is geconstateerd, is er wel veel wantrouwen en angst dat er gesjoemeld wordt.