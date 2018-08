Nog maar één speurder naar nazitrein vol goud

Hebben de nazi’s in Polen een trein vol met oorlogsbuit verborgen? Deze vraag hield de amateuronderzoekers Andreas Richter en Piotr Koper enkele jaren bezig. Richter is uit het gezamenlijke project gestapt. „Het is mooi geweest”, zei hij woensdag tegenover het Duitse persbureau DPA.

Het nieuws in 2015 van de legendarische trein in Neder-Silezië bracht een enorme schok teweeg: de nazi’s zouden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog een gepantserde trein vol met goud in een tunnel hebben verstopt.

Direct na afloop van de oorlog waren er al geruchten dat de nationaalsocialisten hun goud, roofkunst en belangrijke documenten voor het oprukkende Russische leger hadden verborgen. Maar niemand wist precies waar.

Tot drie jaar geleden. Richter en Koper meldden zich toen. Met behulp van een grondradar die de bodem in beeld brengt, hadden ze de trein gelokaliseerd, zeiden ze. De trein zou zich in het zuidoosten van Polen ergens tussen Wrowlaw en Walbrzych in een onderaardse tunnel bevinden. Het klonk geloofwaardig, want in het nabijgelegen Uilengebergte zijn er talloze onderaardse gangen.

De eerste opgravingen met ondersteuning van de autoriteiten leverden niets op. Gerenommeerde historici verwezen daarop het verhaal naar het rijk der fabelen, maar de twee gelukszoekers wilden niet van opgeven weten. Ze stopten tienduizenden euro’s uit eigen portemonnee in het gezamenlijke project. Maar opnieuw zonder resultaat.

Nu trekt Andreas Richter zich uit het project. „Ik zet er een punt achter”, zei hij.

Zijn collega Koper laat zich niet ontmoedigen en gaat op eigen houtje door. „In de winter ga ik verder”, aldus Koper. „Dan ga ik nieuwe opgravingen uitvoeren tot op 15 meter diepte.”