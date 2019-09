Nog grote overlast in Japan door tyfoon Faxai

In het oosten van Japan zitten in de nasleep van de krachtige tyfoon Faxai nog zo’n 80.000 huishoudens zonder stroom. „Een volledig herstel zit er tot 27 september waarschijnlijk niet in”, zegt een woordvoerder van elektriciteitsbedrijf Tepco. „We hebben problemen in bergachtig gebied.”

Faxai teisterde de omgeving van Tokio een week geleden. Door de harde wind sneuvelden hoogspanningskabels. De stroomstoring die volgde op de storm treft ook waterzuiveringsinstallaties. Daardoor zitten volgens een lokale functionaris zo’n 17.000 huishoudens zonder water.

Inwoners van het gebied Chiba, waar veel huizen zijn beschadigd door de tyfoon, moeten rekening houden met meer extreem weer. De nationale weerdienst heeft maandag een nieuwe waarschuwing afgegeven. Er wordt extreme regenval verwacht. Ruim 46.000 mensen krijgen het advies te evacueren vanwege mogelijke aardverschuivingen.