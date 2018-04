Nog geen zicht op Italiaanse coalitieregering

Er zit volgens de Italiaanse president Sergio Mattarella nog geen schot in de gesprekken over een nieuwe coalitieregering. Hij heeft twee dagen lang met partijleiders gesproken, maar donderdag zei Mattarella dat er nog geen combinatie op tafel ligt die een meerderheid in de volksvertegenwoordiging heeft. Zijn pogingen „om een regering te vormen die het vijf jaar volhoudt” gaan volgende week verder.

Italië ging 4 maart naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De grootste partij is de eurosceptische Vijfsterrenbeweging (M5S) van Luigi Di Maio die een derde van de stemmen vergaarde. Maar een gelegenheidsverbond van centrumrechts en de rechts-populistische Lega Nord behaalde gezamenlijk 37 procent.

De ‘Lega’ kwam als grootste van dit verbond naar voren en dingt onder leiding van Matteo Salvini naar regeringsmacht. Samenwerking met de M5S zou een anti-Europese coalitie aan de macht brengen, maar zo ver is het nog lang niet. Di Maio (M5S) wil dat Salvini eerst zijn politieke bondgenoot ex-premier Silvio Berlusconi laat vallen, maar dat wil Salvini niet. Bovendien wil hij, net als Di Maio, premier worden.