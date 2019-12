Nog geen zicht op akkoord klimaatconferentie

Meer dan 36 uur na de geplande sluiting van de klimaatconferentie COP 25 in Madrid wordt er nog altijd onderhandeld over een akkoord, maar een slotresolutie waar alle partijen zich in kunnen vinden lijkt nog altijd niet voorhanden. De deelnemers kunnen het maar niet eens konden worden over de realisatie van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Veel afgevaardigden zijn intussen al vertrokken uit Madrid.

De standpunten van de bijna 200 vertegenwoordigde landen lagen zondagochtend nog altijd echter nog ver uit elkaar. Het is zeer onzeker of er een akkoord kan worden bereikt over regels voor de internationale handel in emissierechten. Dit was een van de weinige concrete onderhandelingsdoelstellingen van de VN-conferentie.

De jonge activiste Greta Thunberg heeft de gang van zaken bij de klimaatconferentie in Madrid scherp bekritiseerd. Op Twitter sprak ze zaterdagavond de vrees uit dat de top zal mislukken. „De wetenschap is volkomen duidelijk, maar de wetenschap wordt genegeerd”, aldus de 16-jarige Zweedse.