Nog geen stemming over aanklachten tegen Trump

De commissie voor Justitie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft nog geen besluit genomen over twee aanklachten tegen president Donald Trump. Na een marathonzitting werd besloten de vergadering te beëindigen en vrijdag rond 16.00 uur verder te gaan.

Als de commissie alsnog besluit de aanklachten door te leiden, dan worden ze waarschijnlijk volgende week in stemming gebracht in het voltallige Huis van Afgevaardigden. Naar verwachting stemt een meerderheid van het Huis voor het starten van een afzettingsproces in de Senaat.

Trump wordt verdacht van het misbruiken van zijn macht voor zijn eigen politieke gewin en van het tegenwerken van het onderzoek daarnaar. Hij vroeg zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski om een onderzoek te starten naar Joe Biden. In ruil daarvoor zouden de Verenigde Staten de militaire hulp aan Oekraïne hervatten. De president werkte het onderzoek van het Huis van Afgevaardigden tegen door zijn medewerkers op te dragen dagvaardingen te negeren en door getuigen openlijk te intimideren.